Al termine della gara vinta contro la Samp per 4-2, il baby argentino Matias Soulè ha manifestato il suo entusiasmo per la prima rete in Serie A ai microfoni di Sky, dove si è soffermato anche sulle differenze che ci sono tra la prima squadra e la Next Gen.'E’ stata importante a livello fisico, sono diverse le partite, impari tanto, giochi con gente già professionista. E’ molto importante per la crescita e arrivare in prima squadra'.