autore del gol su calcio di rigore che ha permesso alladi pareggiare l'amichevole contro lo Standard Liegi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento del primo gol qua in prima squadra, anche se è un amichevole ma spero di poterlo fare presto in Serie A.""Partita complicata, eravamo quasi tutti giovani nel secondo tempo, avremmo potuto anche vincere ma sono veramente contento per il gol.""Tutti mi danno la fiducia, anche quando vado in panchina. Ho la fiducia anche del mister provandomi in ruoli diversi, sto imparando molto anche la fase difensiva, ogni volta mi sento con più fiducia e sono maggiormente dentro la squadra.""Incredibile per noi argentini, lo viviamo in maniera passionale, sono andato due volte con loro e spero un giorno di poter andare al Mondiale ma adesso sono qua concentrato."