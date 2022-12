. Le qualità erano note ai più, la capacità di poter stare nella prima squadra della Juventus la sta dimostrando nei test amichevoli; soprattutto ieri contro lo Standard Liegi quando, oltre al gol, è risultato il migliore in campo. Oltre a questo, ha dimostrato anche una certa duttilità, adattandosi al ruolo di quinto a tutta fascia: «Ho ricoperto il ruolo di quinto per la prima volta qui a Torino: all’inizio avevo difficoltà a difendere, ma ora sono cresciuto – ha raccontato a fine partita –. Preferisco agire tra le linee e attaccare, ma ormai mi trovo bene anche in quella posizione».Quel posto, eventualmente, però sarà a tempo determinato. La prospettiva per Soulé rimane quella di un prestito. In questo senso, si va verso la fine di gennaio, quando il giocatore argentino classe 2003C’è tempo per aspettare e fare le cose con calma, dunque. D’altronde, le offerte non mancano con – secondo quanto riporta Tuttosport -,