Protagonista del format "My Skills" di DAZN, Matiasha riservato parole al miele per Massimiliano, il tecnico che per primo lo ha lanciato tra i grandi in bianconero e che sabato all'ora di pranzo ritroverà sul campo nella sfida di Serie A con il suo, dove è in prestito. Ecco il suo commento: "Il mister guarda sempre noi dellache siamo qui al Frosinone. È un uomo incredibile che mi ha sempre dato fiducia. A me è servito tanto essere allenato da lui. E credo di essere migliorato molto dall’anno scorso a quest’anno".