Matiasraccontato da chi lo conosce molto bene, forse meglio di chiunque altro. È stato il padre, in un'intervista a una radio argentina, a svelare aneddoti e curiosità del giovane bianconero, sicuramente uno dei prospetti più interessanti della, che dopo la convocazione con la sua Nazionale si è tolto anche la soddisfazione di esordire in Serie A, negli ultimi istanti della partita contro la Salernitana."Matias ha iniziato a giocare da giovanissimo, fin da ragazzo gli piaceva, aveva la sua maglia, ma gli piaceva molto anche Kuncon cui ha una foto" ha raccontato il padre del classe 2003. "Lo chiamavano dalla Nazionale italiana, lo cercavano sempre e lui voleva aspettare la. Quando lo hanno chiamato pensava che fosse per l'Under 20 ed era già contento. Ma quando gli hanno detto che era in viaggio con Dybala ha capito che era per la squadra maggiore".E sull'arrivo a Torino, lo scorso anno: "Quando Matias ha incontrato Cristiano, è rimasto sorpreso dai consigli che gli ha dato. Come investire denaro, come prendersi cura di sé durante i pasti, diversi aiuti con la tecnica calcistica. Va d'accordo con diversi compagni di squadra, con Pauloe con Rodrigo, sono giocatori che lo hanno aiutato molto giorno per giorno".Eppure ilnel cassetto di Soulé senior è quello di vedere il figlio con un'altra maglia: "Siamo tifosi dell', Matias è ancora molto giovane e speriamo che a un certo punto si possa fare. Pianifichi la tua vita e poi la porti in altri posti. Spero un giorno di vederlo con la maglia rossa".