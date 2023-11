Laè alla ricerca di un esterno offensivo d'attacco per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano. Il rinforzo ideale però Madama lo avrebbe già in casa, anche se ora in prestito al Frosinone, si tratterebbe di Mathias. L'attaccante argentino è un punto fermo della rosa di Di Francesco adove sta trovando continuità in questa Serie A. Cinque gol e un assist in queste prime otto partite. Non dimentichiamo che è un classe 2003 ed è alla sua prima effettiva stagione in Serie A, salvo qualche comparsa in bianconero.La Juve vorrebbe riportarlo a Torino già a gennaio. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com il Frosinone avrebbe aperto ad un possibile ritorno in bianconero dell'argentino ma chiederebbe qualcosa in cambio. Si pensa ad una cifra in modo tale che la Juve possa "pagare" il suo ritorno. Non è da escludere però possano essere inserite delle contropartite, al club del Lazio infatti piacciono HansCaviglia e SamuelCorteggiato anche Dean Huijsen ma è difficile che la Vecchia Signora voglia cederlo.