Ancora nulla è ufficiale, ma i rumors provenienti dall'Inghilterra suggeriscono cheL'argentino potrebbe diventare oggetto di discussioni intense nel corso del mese in corso e del prossimo. Quanto al Frosinone, in caso di sviluppi positivi, data la solida relazione con la Juventus, sembrerebbe possibile raggiungere un accordo. Tuttavia, è importante sottolineare che non siamo ancora giunti a questa fase.