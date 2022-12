“Emergenza? Non la vedo, io vedo tutto in positivo, le difficoltà possono diventare opportunità”. Bicchiere mezzo pieno, dunque, per Massimiliano Allegri che si è presentato in zona mista dopo il test amichevole della sua Juventus contro lo Standard Liegi.Cuadrado corre alla ContinassaSi apre, dunque, una voragine sulla destra: segno della ristrettezza della rosa sugli esterni. Nel primo tempo di Juventus-Standard Liegi – prove generali per Cremona -, Allegri ha schierato Marley Aké, sceso in campo dunque con i gradi di vice Cuadrado.per poter fare la differenza in prima squadra: i colpi non mancano, la continuità probabilmente sì. Chi, invece, si candida ad un posto da titolare è Matias Soulé. Da quinto o da sottopunta, è uno dei calciatori più in forma in questo momento. Certo, la sensazione è che da esterno soffra ancora, soprattutto in fase difensiva, ma in questa fase lasciarlo in panchina è dura, preferirgli Aké pare quasi un peccato.. Tommaso Barbieri, classe 2002, si è dimostrato ancora una volta affidabile e continuo, può tornare utile nella prima parte della seconda fase della stagione. Occhio, inoltre, ache da esterno ha già giocato: nei 5 giorni che separano da Cremona, però, dovrà trovare brillantezza, perché quello visto oggi rischia di scivolare molto indietro nelle gerarchie. Come predetto da Allegri alcuni mesi fa: “Con i giovani che corrono così, chi rientrerà dovrà darsi una mossa se vuole tornare titolare”. Ecco, tutto qui.