La Juventus potrebbe considerare un acquisto nel mercato di gennaio solo in seguito a una cessione significativa. Attualmente, vi è un interesse dichiarato da diversi club inglesi per il giocatore, e questa situazione potrebbe essere monitorata attentamente, specialmente se le offerte ricevute superano la soglia dei 25 milioni di euro. In questo contesto, l'opzione di cedere il giocatore potrebbe aprire la strada a possibili movimenti sul fronte degli acquisti, permettendo alla Juventus di valutare opportunità di rinforzo nella finestra di trasferimento invernale. La squadra potrebbe dunque beneficiare di una strategia mirata che coinvolge sia cessioni che eventuali nuovi innesti per rafforzare l'organico.