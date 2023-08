Il piano della Juve per arrivare anon è un'idea degli ultimi giorni; Cristiano Giuntoli la coltiva da quando è arrivato a Torino ad inizio luglio. La dirigenza bianconera si è poi dovuta concentrare sul mercato in uscita ma adesso è il momento per provare a portare alla Continassa il capitano del Sassuolo. Come? Attraverso formule e contropartite.CIFRE E CONTROPARTITE - Inizialmente, riferisce la Gazzetta dello Sport, al club emiliano è stato proposto nell'operazione Matias Soulé. Se però l'argentino non convincesse Carnevali e Dionisi, ad entrare nella trattativa potrebbe essere Samuel Iling Junior. L'inglese è a bilancio a circa un milione di euro mentre Soulé a poco di più; il loro addio quindi porterebbe una plusvalenza utile alle casse della societàUna formula gradita alla Juve sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto.Per quanto riguarda il giocatore, Berardi è deciso finalmente a giocarsi le sue possibilità in un grande club. La Juve è sempre stata nel suo destino, da quando aveva 14 anni e scelse di non allontanarsi da casa. Dal 2015 al 2017, Domenico è stato in comproprietà tra Juve e Sassuolo. Alla fine, il suo arrivo a Torino non è mai andato a buon fine, chissà se è questa l'estate giusta.