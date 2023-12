Matias Soulé è pronto a sfidare la squadra che detiene ancora il suo cartellino e in cui ha giocato nelle ultime stagioni, tra giovanili e prima squadra. Frosinone-Juve sarà anche la sua partita. L'argentino sta facendo molto bene con Eusesbio Di Francesco tanto che si era parlato di un possibile ritorno a Torino già a gennaio. Niente da fare, resterà a Frosinone fino al termina della stagione, nonostante gli interessi di altri club esteri pronti a offerte importanti. La Juventus non ha fretta di venderlo, anche perché il prezzo potrebbe decollare ulteriormente in estate, riferisce Tuttosport.