Un talento in rampa di lancio, sul campo e anche fuori. Il Corriere di Torino nell'edizione odierna sottolinea come Matias Soulé sia monitorato dalla Juve (e dall'Argentina dei grandi, che lo ha già convocato più volte per convincerlo a non prendere il passaporto italiano) anche per il suo recente ingresso nella galassia Adidas, che come facilmente intuibile può rivelarsi una novità significativa in termini di immagine. Il giovane attaccante sarà un osservato speciale di Massimiliano Allegri nell'ormai imminente ritiro pre campionato, al termine del quale il tecnico darà un'indicazione per il suo futuro.