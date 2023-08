Matias Soulé ha giocato nei primi due impegni amichevoli della Juve negli Stati Uniti, dando anche segnali incoraggianti. Nonostante ciò, l'argentino rimane in uscita. A spingere verso questa soluzione è soprattutto l'entourage del giocatore, che cerca per il suo assistito più spazio di quello che avrebbe a Torino senza le coppe europee. L'interesse del Feyenoord non si è al momento concretizzato ma è una situazione da monitorare, soprattutto per un'eventuale prestito.