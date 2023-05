El compacto del triunfo de Argentina SUB 20 en el amistoso ante Japón.



El golazo de Soulé, la gambeta de Luka Romero, los zurdazos de Barco.

Matiasha salutato i compagni alla Continassa per volare in Argentina e unirsi alla selezione Albiceleste Under 20, in vista del Mondiale di categoria. Ieri, l'Argentina era impegnata in un'amichevole contro il Giappone e a sbloccare il risultato, dopo soli 2 minuti, é stato proprio il calciatore della Juventus con un pallonetto da centrocampo.