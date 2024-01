Mathiasè in questa stagione in prestito al, con i ciociari ha già segnato otto reti in questa stagione, attirando su di sé gli interessi di alcune big, in particolare in Premier. Il giocatore tuttavia potrebbe essere ceduto dalla Juventus che si è dichiarata disposta ad ascoltare le offerte per l'attaccante argentino che si aggirano tra i 30 e i 35 milioni di euro come prezzo di partenza.