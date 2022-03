L'Argentina di Soulé affronta a 00:30 il Venezuela

L'attaccante della Juventus Matias Soulè scenderà in campo questa notte alle 00.30 nella sfida tra la sua Argentina e il Venezuela. La Juventus tramite il proprio profilo Twitter ha voluto lasciare un messaggio per il giovane che è stato convocato dal CT Scaloni. Ha fatto scalpore in Argentina l'esclusione tra le convocazioni di Paulo Dybala. Questo il Tweet della Juve: