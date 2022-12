Intervenuto ai microfoni di JTV dopo, Matiasha parlato anche del suo ruolo nello scacchiere tattico. Ecco il suo commento: "Ho giocato da quinto e sto imparando a difendere. A me piace attaccare molto, da esterno è più faticoso che giocare tra le linee perchè devi anche tornare, ma mi sento pronto per poterlo fare. La prima squadra? Incredibile. Quando ho giocato ho sempre dato tutto, in panchina tifavo per i compagni. Per me è incredibile stare in prima squadra in maniera stabile, ho la fiducia di tutti e spero di continuare, ho anche più fiducia e più voglia".