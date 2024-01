Il mercato della Juve non riguarda solo chi fa parte della rosa attuale ma anche chi è in prestito, come Matias Soulé. Il talento argentino non è sicuro di rimanere al Frosinone da qui al termine della sessione invernale. Come riporta Gazzetta dello Sport infatti, Giuntoli potrebbe "sfruttare" un incasso importante (da 25 milioni a salire), cedendo Soulé. Il Frosinone dall'altra parte, è "terrorizzato" dall'idea di perdere il giocatore, decisivo nella prima parte di stagione con 8 gol.