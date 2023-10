Le prestazione di Matias Soulé con il Frosinone non sono passate inosservate in casa Juve. Ora il talento cresciuto nel settore giovanile bianconero vale più di 15 milioni di euro. Allegri stima tanto Matias ma il futuro è ancora tutto da scrivere perché in bianconero la concorrenza è troppo elevata per un ragazzo che vuole giocare, sempre. Lo riferisce calciomercato.com.