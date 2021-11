Soulé. Soulé. Soulé.

Immens Soulé.

Encara Soulé.

Encara Soulé.

Encara Soulé. pic.twitter.com/JlC348XbHm — Gab (@GabCM8) November 4, 2021

è diventato uno dei giocatori più cercati su Google negli ultimi giorni dopo la scelta del ct dell'Argentina,, di convocarlo per la Nazionale A nonostante non abbia mai giocato con la prima squadra della. A molti ha ricordato la vicenda, chiamato da Mancini prima che esordisse in Serie A con la Roma.Nelle ultime ore, sui social, è spuntato un video (ritwittato dallo stesso calciatore) che lo vede protagonista: è datato, dai pochi frame sembra che si tratti di una partita tra ragazzini di 13-14 anni al massimo. Nei 12 secondi messi in Rete, però, si vede già la classe del giovane argentino: tutto mancino, palla al piede