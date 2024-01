Matias Soulé ha realizzato il settimo gol stagionale con il Frosinone. Il talento della Juve rimarrà in prestito fino a giugno ma poi? L'argentino, come riferisce calciomercato.com, verrà venduto solo al giusto prezzo e con ogni probabilità solo in vista della prossima stagione: il club più interessato? Il Southampton, pronto a investire 30 milioni più bonus, con Soulé che ascolterà solo in caso di Premier League. Questa la situazione che riguarda il giocatore, che molti vorrebbero rivedere a Torino, ma non è detto che ciò accada.