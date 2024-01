Al momento laosserva con attenzione la crescita del giovane argentino Mathias, ceduto in prestito alnel corso del mercato estivo. Crescita evidente, nella squadra di Di Francesco infatti è uno dei gioielli da osservare. Non lo osserva solo la Vecchia Signora però, infatti l'argentino classe 2003 sarebbe finito anche nei radar di alcuni club di Premier League. Come riferisce Calciomercato.com la Juve lo valuta a partire da 30 milioni di euro, se arrivasse un'offerta adeguata non sarebbe da escludere una sua partenza già nel mercato di gennaio.