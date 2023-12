Lasta intensificando la sua presenza sul mercato di gennaio, cercando di ottenere profitti dalla ricca Premier League. In Inghilterra, la squadra ha messo nel mirino diversi giovani talenti bianconeri, tra cui non solo Samuel Iling Jr, ma soprattutto, che ha brillato grazie al suo prestito al Frosinone. Giovedì scorso, mentre il tecnico Massimiliano Allegri si concentrava sui dettagli della preparazione per la trasferta di Monza, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è volato a Londra per verificare di persona l'effettivo interesse nei confronti dei promettenti giocatori classe 2003 della Juventus.Si è trattato di un blitz ben organizzato, simile a quello avvenuto qualche settimana fa, con diversi incontri già pianificati. Ci sono anche aggiornamenti riguardo ai possibili trasferimenti in vista delle festività natalizie, con nomi come Kalvin Phillips tra quelli in considerazione. Tuttavia, l'attenzione principale sembra essere focalizzata su Soulé, con appuntamenti programmati per valutare l'interesse e le potenziali offerte provenienti dalla Premier League.