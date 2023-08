Situazione giovani, che lanon vorrebbe dare via ma potrebbe essere costretta a farlo. Anche perché rischiano di vedere poco il campo e invece hanno bisogno di continuità. Soulé e Iling (che i bianconeri avrebbero voluto inserire nella trattativa per Berardi, ma il Sassuolo ha subito chiuso alla contropartita) hanno estimatori anche in Italia: per l’argentino c’è la Salernitana, mentre per l’inglese si è fatto avanti il Bologna. Due operazioni in prestito, che quindi non porterebbero soldi alla Signora. Il club ha preso tempo perché vuole valutare con calma tutte le opzioni: in caso di altre cessioni potrebbe accettare infatti un trasferimento temporaneo per non perdere il controllo sui giocatori (in particolare, checonsidera più pronto). Altrimenti si valuteranno anche altre soluzioni per monetizzare. Lo riporta Gazzetta.