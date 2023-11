Il fantasista del Frosinone Matiasha parlato in un'intervista a Sportweek della sua stagione e del mercato: "Io penso solo al Frosinone. Lo so che sembra banale, ma sono sincero! A Frosinone sto benissimo, la città è fantastica, tranquilla, ideale per me e la mia famiglia. I tifosi invece sono scatenati, per fortuna! Si fanno sentire in casa e in trasferta, mi fanno ricordare gli stadi argentini".