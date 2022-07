Nella sua intervista per Tuttosport, Maurizioha anticipato i nomi dei giovani che potrebbero essere inseriti nel gruppo della Prima squadra allenata da Massimiliano. Uno di questi è l'argentino classe 2003, Matias. Il giovane trequartista, in questi giorni, dopo aver trascorso le vacanze a Ibiza, si è messo al lavoro per farsi trovare pronto all'inizio del ritiro della Juventus. Soulé, infatti, sta lavorando a Vinovo, sul campo del Chisola calcio. Insieme a lui anche il portiere Franco, destinato a difendere i pali dello Sporting Lisbona.