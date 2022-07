. Sono bastati pochi allenamenti al Fideo, poche partitelle giocate con la stessa maglia bianconera addosso per farsi un'idea del talento di Matias, giovane connazionale di 15 anni più piccolo che sembra aver preso sotto la sua ala protettiva, un po' come già aveva fatto prima di lui Paulo. Classe 2003, già convocato un paio di volte anche in Nazionale maggiore dal CT Lionel Scaloni, durante la tournée americana l'argentino ha avuto l'occasione di mostrare al mondo tutta la sua qualità e le innegabili doti tecniche di cui finora hanno beneficiato sostanzialmente lae la(oltre che il, prima di loro). Matias, comunque, non è un volto nuovo in prima squadra, anzi. L'ultima stagione, per lui, è trascorsa facendo la "spola" fra le tre rose e le rispettive competizioni, arrivando a esordire in Serie A il 30 novembre 2021 contro la Salernitana, dopo una prima convocazione per il big match con il Napoli.- E adesso? Se lo chiedono tanti, nel mondo bianconero. Ad oggi la certezza è che, al netto di clamorosi movimenti di mercato o repentini cambi di programma al rientro in Italia dopo la tournée, il 19enne continuerà a indossare la maglia della Vecchia Signora, alla quale. Era stato lui stesso, impegnato nel firmare autografi e posare per le foto con i tifosi alla Continassa, a rispondere con un sorriso a una domanda sul suo futuro, lasciando intendere il suoper continuare a crescere, "coccolato" da una società che ha dimostrato di credere in lui tanto da respingere diverse offerte giunte da più fronti. Va bene, tutto bello, ma in fin dei contiLa stagione sarà lunga, la Juve avrà bisogno di tutti. Al momento, però, la risposta assomiglia più a un "ni". Per Soulé, infatti, sembra profilarsi all'orizzonte un altro, in cui continuerà a giocare in Lega Pro con l'Under 23 pur restando costantemente a disposizione di Massimiliano, pronto ad essere convocato - e magari a scendere in campo - per i tanti impegni che la squadra dovrà affrontare.- E qui, un'altra domanda:Lo scorso anno, sotto la guida di Lamberto, Soulé ha occupato quasi sempre il ruolo disul centrodestra, seguendo sostanzialmente proprio le orme del "maestro" Di Maria; in Primavera, con Andrea, gli era però capitato di agire anche come, in una posizione in cui l'ormai ex tecnico dell'Under 19 era convinto potesse crescere ulteriormente. E proprio sulla destra, lì dove può accentrarsi e ricoprire il suo ruolo naturale nel 4-3-3 come "alter ego" del Fideo, può giocare anche nella squadra di Massimiliano Allegri, che tuttavia mantiene anche l'idea di impiegarlo come. Nella prima amichevole in terra americana, quella contro il Chivas Guadalajara, è partito addirittura dalla sinistra, per poi alzarsi in mezzo nel. Ad ogni modo a Matias, che ha raccontato di aver scelto la Juve "senza pensarci", importa solo di giocare, e di imparare ancora. Ma questo, con un Angel Di Maria al suo fianco, potrebbe rivelarsi molto più semplice...