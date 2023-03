Dubbi sul futuro di Matiasalla. A raccontarlo oggi é Repubblica Torino: "Se ha giocato meno di quantoavesse sperato è anche perché Allegri ha voluto che imparasse a smazzarsi pure la fase difensiva, lui che invece giocherebbe per sprigionare dribbling e tiri a giro: la sua permanenza alla Juve dipenderà quindi dalle garanzie che gli daranno in vista delle prossime stagioni, oltre che da un nuovo stipendio adeguato allo status di professionista a tutti gli effetti, non più di un giovane che si divide tra la Primavera e la serie C".