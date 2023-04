Matia Soulé festeggia quest'oggi 20 anni. Il talento argentino, ha realizzato il primo gol con la maglia della Juve poche settimane fa, ma quale futuro per il fantasista? Le offerte, soprattutto in Italia non mancano ed erano già arrivate a Gennaio. A fine stagione, il club valuterà con il giocatore quale sia la strada migliore per la sua crescita e di conseguenza se cederlo in prestito per trovare un maggior minutaggio o tenerlo ancora in rosa.