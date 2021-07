Matiasè tra i giovani provenienti dalla Primavera che, in questi giorni, si stanno allenando con la prima squadra della, agli ordini di Massimiliano. il trequartista argentino, dotato di grandissime qualità tecniche, ha l'occasione di mettersi in mostra e dimostrare il proprio talento, in ottica futura. Lui, nel frattempo, è sereno e, quotidianamente, documenta il suo percorso attraverso la propria pagina Instagram.