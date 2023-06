Nuovo taglio (e colore) di capelli per Matias, che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza nella sua Mar del Plata prima di far ritorno allae definire il suo futuro (su di lui sono forti diversi club a partire dal Monza, che potrebbe anche ingaggiarlo a titolo definitivo).Il giovane argentino ha pubblicato una sua foto sui social, dove non è passato inosservato il commento di Angel: "Che taglio! A tuo papànon piacerà" ha scherzato il Fideo, citando apertamente il suo ex allenatore. Qui sotto il post.