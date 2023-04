Matias Soulé, ha rilasciato alcune parole a Tnt Sport, e ha parlato anche del suo compagno, Angel Di Maria: "Ogni giorno imparo di più sulla squadra. Cerco di guardare ogni dettaglio di loro e di Ángel, che è mancino e gioca nella mia posizione. È eccezionale. Ammiro tutto di lui. Come lui conduce la palla, la qualità che ha, come calcia, la sua testa. Mi ha spiegato come colpire la palla quando dribblo. Piano piano sto imparando.""Con Enzo stiamo tutto il giorno insieme. È come un fratello per me. Ora lo hanno confermato in prima squadra e sono molto contento per lui."