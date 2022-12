Anche Matiasha parlato ai microfoni di JTV dopo– "Loro erano forti e hanno avuto occasioni, ma anche noi. Potevamo vincerla, ma non abbiamo ancora perso e speriamo di continuare su questa strada".– "Ho giocato da quinto e sto imparando a difendere. A me piace attaccare molto, da esterno è più faticoso che giocare tra le linee perchè devi anche tornare, ma mi sento pronto per poterlo fare".– "Incredibile. Quando ho giocato ho sempre dato tutto, in panchina tifavo per i compagni. Per me è incredibile stare in prima squadra in maniera stabile, ho la fiducia di tutti e spero di continuare, ho anche più fiducia e più voglia".– "Sono tutte brave persone, bravi calciatori. La fiducia è importante, ti dicono cosa devi fare e questo aiuta molto noi giovani. Sono contento di essere in questo gruppo".– "Devo ringraziare tutti, è un’emozione per noi per come viviamo il calcio. Ho visto la finale con la famiglia di Enzo (Barrenechea, ndr.) e altri argentini, è stato incredibile. Una partita pazzesca, quasi siamo rimasti con il cuore in mano".– "Ha fatto una partita incredibile come tutti: è uno dei più forti di tutti, io provo a vederlo sempre. Giochiamo nello stesso ruolo e lui è un fuoriclasse".