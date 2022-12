Matiasha commentato l'amichevole traanche ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole.- "Per me è stata un'emozione segnare il primo gol allo Stadium. Anche se è un'amichevole, vale sempre. Ero fiducioso nel calciarlo, anche se in passato ho sbagliato qualche rigore. Sono veramente contento, spero di fare un gol in Serie A".- "Ogni giorno mi sento sempre meglio, tutti mi danno sempre più fiducia. Quando sono arrivato in Under 17, non avrei mai immaginato di poter stare in pianta stabile in prima squadra. Per me è un'emozione incredibile, spero di continuare qui il più possibile".- "Questo gol non è nulla, spero di poter dimostrare di poter giocare di più ma è il mister che sceglie, io sono sempre pronto per giocare e dare il massimo".- "Li ringrazierò entrambi e darò loro un abbraccio. Per come si vive il calcio in Argentina, per noi è un'emozione. Era quello che aspettavamo e dopo trentasei anni è stato incredibile".