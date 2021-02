La Juventus è presente sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi a causa della partita persa contro il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. L'apertura di Tuttosport infatti è eloquente: "Juve sotto processo". Sulla Gazzetta dello Sport invece c'è un box dal titolo "Quella Juve impreparata", che rimanda a un articolo di Arrigo Sacchi.



Ma è stata una giornata ricca di informazioni di rilievo anche fuori dal calcio, fuori dallo sport, e addirittura fuori... dal mondo! La Terra sta andando infatti alla scoperta concreta del pianeta Marte con il rover Perseverance, e in Spagna Marca regala una prima memorabile: "Hey Marte, qui Terra: vi va una partita?"

Sia su Tuttosport che Corriere dello Sport c'è spazio, oltre che per l'Europa League con protagoniste Milan, Roma e Napoli, per la vicenda di Alex Schwazer, il marciatore assolto a 5 anni di distanza dalla condanna per doping che gli impedì di partecipare all'Olimpiade di Rio 2016.