Da un problema all'altro, verrebbe da dire. A inguaiare (ulteriormente) lanelle indagini della, ora spunta anche la trattativa con ilper Manuel. Nel comunicato in cui annuncia l'acquisto del giocatore, il 18 agosto 2021, il club bianconero precisa "di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione gratuita, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023". E aggiunge che l'acquisizione a titolo definitivo si sarebbe perfezionata con il versamento di 25 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre aSecondo quanto riportato da La Repubblica, però, i pubblici ministeri riferiscono di aver ricostruito, grazie alle, alcuni dettagli del trasferimento che potrebbero confliggere con questi dati. Al Sassuolo, infatti, la Juventus avrebbe promesso bonus talmente facili da raggiungere -- da non poter essere considerati premi di risultato. In particolare, l'accordo avrebbe previsto unnon legato al verificarsi di alcuna condizione, eppure non registrato come quota fissa. La Juventus, inoltre, si sarebbe impegnata a versare al Sassuolo ildel giocatore. Infine, secondo quanto ricostruito dai pm, la società bianconera avrebbe concesso ai neroverdi l'da giocarsi nei tre anni successivi alla firma del contratto.Come scrive ancora La Repubblica, analizzando la struttura della compravendita di Locatelli la Procura arriva a concludere che "l'intera operazione è congegnata secondo la concreta esigenza di bilancio perseguita". E a tal proposito cita una frase di, che intercettato il 16 agosto 2021 indica la necessità di "trasformare quel prestito in premi di rendimento, che non vanno nei conteggi".: "L'effetto è la non piena e veritiera rappresentazione in bilancio degli oneri finanziari assunti da Juventus Fc", scrivono i magistrati.