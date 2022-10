Sono ore calde in casanon solo per il campo con il match contro il Benfica ma anche per le vicende extra. Dopo la notifica - arrivata nel tardi pomeriggio di ieri -si apre ora un doppio scenario, quello sul fronte della giustizia ordinaria e quello riguardante la giustizia sportiva.In riferimento alla giustizia ordinaria, come riporta calciomercato.com, i legali del club bianconero potranno ricevere ora tutti i documenti e tutti gli atti in possesso dei magistrati per organizzare una strategia difensivIn alternativa, aspettare che il Gip si pronunci riguardo il probabile rinvio a giudizio per gli indagati, fissando così la prima data dell'udienza in tribunale.Si potrebbe riaprire tutto invece sul fronte della Giustizia Sportiva. Dopo il processo già avvenuto lo scorso aprile presso il Tribunale Federale Nazionalequalora riscontrasse nuove evidenze rispetto a quelle prese in considerazione,Nel caso precedente, scrive Calciomercato.com "il presidente del TFN Carlo Sicasmontando completamente l'impianto dell'accusa ed evidenziando l’impossibilità di stabilire la valutazione presente e futura dei calciatori, soprattutto se giovani.