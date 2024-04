Due gol suin un tempo di gioco. Così ilha messo paura allanel match di ieri sera alla Unipol Domus, che nella prima frazione i padroni di casa hanno sostanzialmente dominato. Non succedeva da una vita - e nello specifico dalla stagione 2004-05 - che i bianconeri subissero due reti dal dischetto nei primi 45 minuti, come riportato da Il Corriere dello Sport, mentre bisogna ritornare al periodo tra marzo e maggio 2010 per ritrovare l'ultima striscia di sei gare consecutive in trasferta senza successi; allora in panchina c'era Alberto Zaccheroni.