Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 22 luglio:- Juve, sotto con Paredes. Serve un altro regista oltre Locatelli. Pressing sul PSG per l'argentino che già flirta con Di María. Morata può tornare, Arnautovic e Belotti sullo sfondo. Milenkovic per completare la difesa.- Juve da pole ma il salto lo fa la Roma. Dybala come CR7, la 21 giallorossa è già introvabile.