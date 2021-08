Il solo Moise Kean non basta, anche se questa era almeno l'intenzione iniziale della società bianconera. La debacle dello Stadium ha rimescolato tutto e cambiato i piani di Cherubini e Allegri. Allegri vuole un centrocampista (Pjanic, Witsel, Tolisso e Aouar), mentre il club prova anche il colpo MauroUn cambio di rotta netto e brusco in meno di 24 ore. Come racconta calciomercato.com, nella mattinata di ieri infatti, la Juve ha chiuso con l'Everton per il ritorno di Kean, complice anche la volontà del PSG di non lasciar partire Maurito, ma ora riaccelera. Nel tardo pomeriggio, infatti, sono ripartite le riflessioni e il disastro con l'Empoli ha convinto Cherubini: così nell'immediato post-partita è ripartito l'assalto. L'operazione è tutt'altro che semplice, i tempi sono molto ristretti per trovare un altro attaccante per il Psg e c'è ancora il caso Mbappe aperto.