Tutto come qualche mese fa, purtroppo. Pioggia di fischi per laal termine del primo tempo contro il, con i rossoblù passati in vantaggio all'Allianz Stadium al 24' con Lewis. Uno 0-1 meritato per gli ospiti, che i tifosi bianconeri non hanno gradito. E lo hanno dimostrato, lanciando alla squadra di Massimilianoun messaggio inequivocabile, sperando in una ripresa nettamente diversa.