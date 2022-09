Le ultime due sconfitte contro Benfica e Monza hanno fatto sprofondare la Juve negli abissi più oscuri, dove servirà una grossa spinta e forse anche qualcosa in più per tentare di riemergere ed intravedere la luce. E' chiaro che i primi segnali devono arrivare tutti dalla testa e dalla mentalità dei giocatori che scendono in campo, per poi perfezionare in un secondo momento anche tutte quelle che sono le sfaccettature legate al gioco della squadra. Ma un cambiamento dovrà arrivare anche dal metodo di preparazione imposto da Massimilianoe dal suo- In queste due settimane di sosta infatti, oltre ail'allenatore livornese dovrà rinunciare anche ai calciatori convocati dalle rispettive nazionali, il che vorrebbe dire avere poco tempo e soprattutto pochi uomini a disposizione per prepararsi al meglio in occasione dei prossimi due impegni che, potrebbero rivelarsi cruciali ai fini della stagione., perchè tra le problematiche emerse non c'è solo la situazione infermeria, ma anche la scarsa energia agonistica messa in campo dai bianconeri, quasi semprenei frangenti di gara. Anche questo è finito sotto la lente di ingrandimento in queste ore, con la posizione di Simone Folletti che sembra essere in bilico.- Il collaboratore di Allegri non sembra infatti garantire una certa affidabilità e proprio per questo, la prima mossa prevista dalla società della Continassa è quella di, coordinatore di tutte le attività legate alla performance dei calciatori, aggregatosi a Madama in estate.