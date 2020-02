L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena sulla Juventus: un incontro tra Fabio Paratici, Gigi Buffon e Giorgio Chiellini il giorno dopo la sconfitta subita sul campo del Verona. "Paratici ha incassato il sostegno dei senatori per il bene comune - scrive la rosea -, poi c’è stato il faccia a faccia tra tecnico e presidente. Agnelli ha voluto incontrare Sarri prima di lasciare Torino per impegni Uefa perché la Juve non può permettersi altri passi falsi. Nel prossimo mese e mezzo la Juve si gioca tanto su tutti i fronti e questo non è il momento di disperdere le energie: tutti devono remare dalla stessa parte, i giocatori devono dare di più e il tecnico deve trovare la combinazione per riportare le motivazioni al massimo. Probabilmente – anche questo è il senso dell’intervento dei senatori – non si vedranno più le lamentele di chi viene sostituito".