Meglio del Psg, proprio tutto. E allora, anche la notizia che sarà ilad affrontare la Juventus agli ottavi di Champions League è stata ben accolta e ben accettata da parte di tutto il club, giocatori e dirigenza, tifosi compresi. Come racconta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri affronteranno una squadra molto indietro nella Liga di oggi - Emery è tredicesimo - e con pochi gol all'attivo. Ricorda qualcuno?Ecco, la Champions però pesa di più per la Juventus che per il Villarreal. Il motivo è semplice e non è solo di natura economica: la qualificazione alla prossima Champions League sembra più complessa, e allora tanto vale godere assolutamente di questa.Entrare nelle prime 8 cambierebbe anche la natura della stagione, a quel punto tutti inizierebbero a credere di poter strada. Ma cosa serve, per vincere? Condizione e giocatori chiave, come Dybala e Chiesa, ma anche Chiellini. Magari, il mercato potrà dare una mano.