In qualche modo, si smuove il mercato della Juventus. Eè tornato a parlare con la Juventus, dopo aver premuto il pulsante 'pausa' alle trattative. L'olandese è stato ingolosito dalla nuova proposta bianconera: come racconta Gazzetta, ieri sono ripresi i contatti con l’avvocato Sebastien Ledure, con tanto di sospiro di sollievo per Federico Cherubini. La trattativa è solo all'inizio e tutto naturalmente potrà essere completato la prossima settimana.Il problema resta sempre lo stesso: Depay deve fare chiarezza con il Barça, con cui ha il contratto fino al prossimo giugno. Come riporta Gazzetta, il suo stipendio da 5 milioni è condito da bonus facili per arrivare a quota 9 milioni. E prima di separarsi dalla società del presidente Laporta chiede delle garanzie sulla buonuscita. Al momento, dunque, la risoluzione non è ancora arrivata e non può nelle prossime, immediate ore. Nonostante i blaugrana abbiano interesse a chiudere in fretta la pratica per accelerare il tesseramento dei nuovi acquisti.