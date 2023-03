Sospiro di sollievo (almeno) per Gleison. Il difensore brasiliano, uscito un po' malconcio dal match di ieri tra, ha voluto rassicurare i tifosi sulle sue condizioni fisiche, in vista dei prossimi impegni: "Grazie per tutti i messaggi, sto bene e sono già a lavoro. Che bello segnare allo Stadium", il suo messaggio su Instagram. Nella serata di ieri, a caldo, Massimilianoaveva spiegato che il "numero 3" bianconero era alle prese con un fastidio al tendine rotuleo, che però a quanto pare, fortunatamente, non gli creerà ulteriori problemi.