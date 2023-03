Un blitz austriaco di poche ore: partito in mattinata, nel primo pomeriggio era già di ritorno a Torino. Una visita programmata da giorni, Federicoha raggiunto la clinica dove lavora il dottor Fink, specialista che lo operò al ginocchio sinistro dopo la rottura del legamento crociato. Questa volta, però, a finire sotto la lente d’ingrandimento è stato il ginocchio destro, quello protagonista di una brutta torsione durante la partita contro il Friburgo e che nell’ultimo periodo ha creato non pochi fastidi.Il consulto con il luminare ha confermato quanto già emerso durante le visite effettuate al JMedical,. E così, anche la mente può lavorare più sgombra, dopo aver eliminato i fantasmi che, inevitabilmente, si erano ripresentati alla porta. Adesso, nel mirino c’è la prossima sfida contro il Verona dell’1 aprile. Difficile, ma non impossibile. A vincere potrebbe essere il partito della cautela, d’altronde tre giorni più tardi sarà di nuovo Derby d’Italia, questa volta n Coppa Italia.