Manca ancora un giorno per scoprire tutte le squadre qualificate alla fase a gironi della Champions League. Domani si terranno gli ultimi spareggi, poi spazio ai sorteggi. La Juventus sarà collocata in prima fascia, vincitrice del campionato nazionale. Le avversarie Cristiano Ronaldo e compagni verranno estratte giovedì alle 16.45, evento diretta su Sky Sport e in streaming su skysport.it.