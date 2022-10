Dal sito ufficialeil report dell'allenamento odierno:L’agenda della Juve, alla ripresa dopo la pausa per le Nazionali, è molto intensa: messa subito da parte la vittoria di ieri contro il Bologna all’Allianz Stadium i bianconeri sono tornati a lavorare già questa mattina, per cominciare la preparazione del match contro il Maccabi, in programma sempre all’Allianz Stadium fra soli 2 giorni.Recupero per chi ha giocato ieri, campo per il resto del gruppo, che ha lavorato sulle combinazioni d'attacco con finalizzazione su cross, per poi dedicarsi a un’esercitazione sulla linea di difesa, con partitella finale.Una notizia importante:Domani, si diceva, è già vigilia: alle 11.45 squadra in campo per l’allenamento (primi 15 minuti live su Juventus Tv), alle 15 conferenza stampa dei bianconeri, sempre in diretta streaming dall’Allianz Stadium.