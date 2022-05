Ieri sera non si è giocata solo Genoa-Juventus ma anche i playoff validi per l'accesso in Serie A. La Cremonese è ufficialmente in Serie A dalla prossima stagione dopo la vittoria sul Como. Tra le fila dei lombardi militano due bianconeri in prestito: Nicolò Fagioli e Luca Zanimacchia, oltre a Rafia arrivato nel mercato di gennaio.